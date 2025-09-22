פיצוי טכנולוג מידע (IT) ב-Aurora מגיע ל-$271K ל-year עבור P6. חבילת הפיצוי yearית החציונית מגיעה ל-$268K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Aurora. עדכון אחרון: 9/22/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$271K
$210K
$40K
$21K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בAurora, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
