Aurizn
Aurizn מדען נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in Australia ב-Aurizn מגיעה ל-A$80.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Aurizn. עדכון אחרון: 10/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Aurizn
Data Scientist
Adelaide, SA, Australia
סה״כ לשנה
A$80.3K
דרגה
-
משכורת בסיס
A$80.3K
Stock (/yr)
A$0
בונוס
A$0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Aurizn?
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Aurizn in Australia עומדת על תגמול כולל שנתי של A$95,443. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Aurizn עבור תפקיד מדען נתונים in Australia הוא A$80,279.

