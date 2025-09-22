ספריית חברות
Aurigo Software
Aurigo Software מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in India ב-Aurigo Software מגיעה ל-₹1.57M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Aurigo Software. עדכון אחרון: 9/22/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Aurigo Software
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹1.57M
דרגה
A2
משכורת בסיס
₹1.57M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Aurigo Software?

₹13.95M

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Aurigo Software in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,266,983. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Aurigo Software עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹1,789,766.

