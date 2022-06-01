מדריך חברות
AuditBoard
עובד כאן? תבע את החברה שלך

AuditBoard משכורות

טווח המשכורת של AuditBoard נע בין $52,735 בפיצוי כולל שנתי עבור מנהל פרויקטים בקצה התחתון ל-$238,000 עבור מנהל מוצר בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של AuditBoard. עודכן לאחרונה: 8/22/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $195K

מהנדס תוכנה מלא

מנהל מוצר
Median $238K
מכירות
Median $190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
משאבי אנוש
$175K
מנהל תוכנית
$100K
מנהל פרויקטים
$52.7K
מגייס
$80.4K
מהנדס מכירות
$194K
מנהל הנדסת תוכנה
$213K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

ב-AuditBoard, מענקי מניות/הון כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי לתקשר עם עובדים מחברות שונות, לקבל ייעוץ קריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

The highest paying role reported at AuditBoard is מנהל מוצר with a yearly total compensation of $238,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AuditBoard is $190,000.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור AuditBoard

חברות קשורות

  • Bloomberg
  • BCG
  • Glassdoor
  • McKinsey
  • Mozilla
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים