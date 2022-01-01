מדריך חברות
Audible
Audible משכורות

טווח המשכורת של Audible נע בין $53,890 בפיצוי כולל שנתי עבור תפעול עסקי בקצה התחתון ל-$525,300 עבור טכנולוג מידע (IT) בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Audible. עודכן לאחרונה: 8/22/2025

$160K

מהנדס תוכנה
SDE I $178K
SDE II $301K

מהנדס תוכנה בצד השרת

מהנדס תוכנה מלא

מהנדס מודיעין עסקי

מדען נתונים
Median $225K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $360K

מנהל מוצר
Median $220K
מנהל תוכנית
Median $137K
מגייס
Median $150K
מנהל תוכנית טכנית
Median $192K
תפעול עסקי
$53.9K
אנליסט עסקי
$112K
אנליסט פיננסי
$161K
משאבי אנוש
$169K
טכנולוג מידע (IT)
$525K
משפטי
$393K
יועץ ניהולי
$101K
תפעול שיווקי
$189K
חוקר חוויית משתמש
$168K
לוח זמנים לוסטינג

5%

שנה 1

15%

שנה 2

40%

שנה 3

40%

שנה 4

סוג מניות
RSU

ב-Audible, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 5% נרכש ב 1st-שנה (5.00% שנתי)

  • 15% נרכש ב 2nd-שנה (15.00% שנתי)

  • 40% נרכש ב 3rd-שנה (20.00% חצי שנתי)

  • 40% נרכש ב 4th-שנה (20.00% חצי שנתי)

25%

שנה 1

35%

שנה 2

40%

שנה 3

סוג מניות
RSU

ב-Audible, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 3 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 35% נרכש ב 2nd-שנה (35.00% שנתי)

  • 40% נרכש ב 3rd-שנה (40.00% שנתי)

משאבים אחרים