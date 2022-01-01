ספריית חברות
Astranis משכורות

המשכורת של Astranis נעה בין $121,762 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס מכונות ברמה הנמוכה לבין $225,400 עבור משפטי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Astranis. עודכן לאחרונה: 8/30/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $213K
מהנדס מכונות
Median $122K
מהנדס חומרה
Median $140K

גיוס
Median $155K
מנהל תוכנית טכנית
Median $165K
משפטי
$225K
מהנדס מכירות
$139K
משקיע הון סיכון
$201K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בAstranis, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

