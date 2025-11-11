ספריית חברות
Aston
  • Moscow Metro Area

Aston מהנדס תוכנה בק-אנד שכר בMoscow Metro Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה בק-אנד in Moscow Metro Area ב-Aston מגיעה ל-RUB 2.7M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Aston. עדכון אחרון: 11/11/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Aston
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
סה״כ לשנה
RUB 2.7M
דרגה
Middle
משכורת בסיס
RUB 2.7M
Stock (/yr)
RUB 0
בונוס
RUB 0
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
2-4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Aston?
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בק-אנד ב-Aston in Moscow Metro Area עומדת על תגמול כולל שנתי של RUB 3,278,471. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Aston עבור תפקיד מהנדס תוכנה בק-אנד in Moscow Metro Area הוא RUB 2,701,396.

