Aston מהנדס תוכנה שכר בMoscow Metro Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Moscow Metro Area ב-Aston מגיעה ל-RUB 877K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Aston. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Aston
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
סה״כ לשנה
RUB 877K
דרגה
L3
משכורת בסיס
RUB 877K
Stock (/yr)
RUB 0
בונוס
RUB 0
שנים בחברה
0-1 שנים
שנות ניסיון
0-1 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Aston?
Block logo
+RUB 4.69M
Robinhood logo
+RUB 7.2M
Stripe logo
+RUB 1.62M
Datadog logo
+RUB 2.83M
Verily logo
+RUB 1.78M
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

תרום

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Aston in Moscow Metro Area עומדת על תגמול כולל שנתי של RUB 3,217,396. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Aston עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Moscow Metro Area הוא RUB 876,727.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Aston

