חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Aston in Moscow Metro Area עומדת על תגמול כולל שנתי של RUB 3,217,396. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.