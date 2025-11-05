ספריית חברות
Aston
Aston מהנדס תוכנה שכר בBelarus

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Belarus ב-Aston מגיעה ל-BYN 121K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Aston. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Aston
Software Engineer
hidden
סה״כ לשנה
BYN 121K
דרגה
Senior Software Engineer
משכורת בסיס
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
בונוס
BYN 0
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Aston?
Block logo
+BYN 194K
Robinhood logo
+BYN 297K
Stripe logo
+BYN 66.8K
Datadog logo
+BYN 117K
Verily logo
+BYN 73.5K
הגשות שכר אחרונות
שכר התמחויות

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Aston in Belarus עומדת על תגמול כולל שנתי של BYN 139,977. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Aston עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Belarus הוא BYN 120,658.

