Assurely
Assurely משכורות

המשכורת החציונית של Assurely היא $130,144 עבור מדען נתונים . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Assurely. עודכן לאחרונה: 8/12/2025

מדען נתונים
$130K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Assurely הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $130,144. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Assurely הוא $130,144.

