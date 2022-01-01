ספריית חברות
ASSURANCE IQ משכורות

המשכורת של ASSURANCE IQ נעה בין $63,315 בפיצוי כולל בשנה עבור תפעול שיווק ברמה הנמוכה לבין $261,300 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ASSURANCE IQ. עודכן לאחרונה: 9/12/2025

$160K

מנהל מוצר
Median $156K
רואה חשבון
$93.1K
מדען נתונים
$152K

שיווק
$93.5K
תפעול שיווק
$63.3K
מעצב מוצר
$186K
מנהל תוכנית
$111K
מנהל הנדסת תוכנה
$261K
מנהל תוכנית טכנית
$173K
לוח זמני הבשלה

10%

שנה 1

20%

שנה 2

40%

שנה 3

30%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בASSURANCE IQ, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 10% בוקע ב 1st-שנה (10.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (20.00% שנתי)

  • 40% בוקע ב 3rd-שנה (40.00% שנתי)

  • 30% בוקע ב 4th-שנה (30.00% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ASSURANCE IQ הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $261,300. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ASSURANCE IQ הוא $152,348.

