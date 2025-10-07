פיצוי מדען מחקר in United Kingdom ב-Arm נע בין £76.8K ל-year עבור Grade 3 לבין £123K ל-year עבור Grade 5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United Kingdom מגיעה ל-£82.5K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Arm. עדכון אחרון: 10/7/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Grade 2
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
£76.8K
£58.6K
£11.5K
£6.7K
Grade 4
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 5
£123K
£84.1K
£30.5K
£8.8K
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בArm, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)