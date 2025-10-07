ספריית חברות
Arm
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה פול-סטאק

  • Greater Cambridge Area

Arm מהנדס תוכנה פול-סטאק שכר בGreater Cambridge Area

פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in Greater Cambridge Area ב-Arm נע בין £43.3K ל-year עבור Grade 2 לבין £178K ל-year עבור Grade 6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Cambridge Area מגיעה ל-£108K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Arm. עדכון אחרון: 10/7/2025

ממוצע רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Grade 2
Graduate Engineer(רמת כניסה)
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
Staff Engineer
£138K
£85.6K
£46.6K
£5.8K
צפה 4 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות

£122K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בArm, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פול-סטאק ב-Arm in Greater Cambridge Area עומדת על תגמול כולל שנתי של £242,491. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Arm עבור תפקיד מהנדס תוכנה פול-סטאק in Greater Cambridge Area הוא £128,668.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Arm

חברות קשורות

  • Intel
  • Juniper Networks
  • Micron Technology
  • Western Digital
  • AMD
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים