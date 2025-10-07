ספריית חברות
Arm
  • שכר
  • מהנדס חומרה

  • Embedded Hardware Engineer

  • United Kingdom

Arm Embedded Hardware Engineer שכר בUnited Kingdom

פיצוי Embedded Hardware Engineer in United Kingdom ב-Arm נע בין £54.8K ל-year עבור Graduate Hardware Engineer לבין £95.4K ל-year עבור Senior Hardware Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United Kingdom מגיעה ל-£55.3K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Arm. עדכון אחרון: 10/7/2025

ממוצע רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Graduate Hardware Engineer
£54.8K
£47.3K
£4.4K
£3.1K
Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Hardware Engineer
£95.4K
£70.2K
£19.9K
£5.4K
Staff Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
£122K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בArm, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Embedded Hardware Engineer ב-Arm in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £142,415. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Arm עבור תפקיד Embedded Hardware Engineer in United Kingdom הוא £52,812.

משרות מובילות

