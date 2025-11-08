ספריית חברות
Arista Networks
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

מהנדס תוכנה דרגה

4L

דרגות ב Arista Networks

השווה דרגות
  1. 2
  2. 3L
  3. 3H
    4. הצג 5 דרגות נוספות
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
CA$199,843
משכורת בסיס
CA$149,300
הקצאת מניות ()
CA$106,067
בונוס
CA$24,214
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
הגשות השכר האחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Arista Networks

חברות קשורות

  • Juniper Networks
  • Qualcomm
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים