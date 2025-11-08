ספריית חברות
Arcesium
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

מהנדס תוכנה דרגה

Senior Software Engineer

דרגות ב Arcesium

השווה דרגות
  1. Software EngineerL1
  2. Senior Software EngineerL2
  3. Technical LeadL3
    4. הצג 3 דרגות נוספות
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
₹39,079
משכורת בסיס
₹3,018,865
הקצאת מניות ()
₹77,051
בונוס
₹317,987
Block logo
+₹5.07M
Robinhood logo
+₹7.77M
Stripe logo
+₹1.75M
Datadog logo
+₹3.06M
Verily logo
+₹1.92M
Don't get lowballed
הגשות השכר האחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Arcesium

חברות קשורות

  • SoftServe
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים