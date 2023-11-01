ספריית חברות
Aquis Search
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Aquis Search משכורות

המשכורת החציונית של Aquis Search היא $4,407 עבור גיוס . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Aquis Search. עודכן לאחרונה: 8/30/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

גיוס
$4.4K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Aquis Search הוא גיוס at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $4,407. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Aquis Search הוא $4,407.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Aquis Search

חברות קשורות

  • Databricks
  • Tesla
  • Pinterest
  • Dropbox
  • Apple
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים