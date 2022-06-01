מדריך חברות
AppsFlyer
עובד כאן? תבע את החברה שלך

AppsFlyer משכורות

טווח המשכורת של AppsFlyer נע בין $29,470 בפיצוי כולל שנתי עבור הצלחת לקוחות בקצה התחתון ל-$269,593 עבור מנהל תוכנית טכנית בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של AppsFlyer. עודכן לאחרונה: 8/12/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $133K

מהנדס תוכנה בצד השרת

מנהל הנדסת תוכנה
Median $144K
אנליסט עסקי
$95.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
הצלחת לקוחות
$29.5K
אנליסט נתונים
$85.3K
מדען נתונים
$141K
משאבי אנוש
$85.4K
שיווק
$54K
מעצב מוצר
$85.4K
מנהל מוצר
$109K
מנהל תוכנית
$125K
מגייס
$147K
מכירות
$121K
מנהל תוכנית טכנית
$270K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

ב-AppsFlyer, מענקי מניות/הון כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי לתקשר עם עובדים מחברות שונות, לקבל ייעוץ קריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-AppsFlyer הוא מנהל תוכנית טכנית at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $269,593. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AppsFlyer הוא $115,012.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור AppsFlyer

חברות קשורות

  • PLANOLY
  • MOLOCO
  • Button
  • Kochava
  • Intercom
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים