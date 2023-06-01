מדריך חברות
AppOmni
AppOmni משכורות

טווח המשכורת של AppOmni נע בין $150,750 בפיצוי כולל שנתי עבור חוקר חוויית משתמש בקצה התחתון ל-$326,625 עבור מנהל מוצר בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של AppOmni. עודכן לאחרונה: 8/12/2025

$160K

מעצב מוצר
$159K
מנהל מוצר
$327K
מנהל הנדסת תוכנה
$229K

מנהל תוכנית טכנית
$156K
חוקר חוויית משתמש
$151K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-AppOmni הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $326,625. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AppOmni הוא $159,200.

