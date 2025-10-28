ספריית חברות
AppLovin
פיצוי מנהל מוצר in Germany ב-AppLovin מגיע ל-€102K ל-year עבור Senior Product Manager 2. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AppLovin. עדכון אחרון: 10/28/2025

השכר הכולל הממוצע

€92.9K - €108K
Germany
טווח שכיח
טווח אפשרי
€81.9K€92.9K€108K€119K
טווח שכיח
טווח אפשרי
ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
לוח זמני הבשלה

100%

שנה 1

סוג מניות
RSU

בAppLovin, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:

  • 100% בוקע ב 1st-שנה (25.00% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-AppLovin in Germany עומדת על תגמול כולל שנתי של €118,890. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AppLovin עבור תפקיד מנהל מוצר in Germany הוא €81,924.

משאבים נוספים