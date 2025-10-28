ספריית חברות
AppLovin
AppLovin פיתוח עסקי שכר

פיצוי פיתוח עסקי in Vietnam ב-AppLovin מגיע ל-₫2.51B ל-year עבור Senior Business Development Manager. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AppLovin. עדכון אחרון: 10/28/2025

השכר הכולל הממוצע

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
טווח שכיח
טווח אפשרי
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
טווח שכיח
טווח אפשרי
ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Business Development 1
לוח זמני הבשלה

100%

שנה 1

סוג מניות
RSU

בAppLovin, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:

  • 100% בוקע ב 1st-שנה (25.00% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור פיתוח עסקי ב-AppLovin in Vietnam עומדת על תגמול כולל שנתי של ₫2,988,975,360. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AppLovin עבור תפקיד פיתוח עסקי in Vietnam הוא ₫2,134,982,400.

משאבים נוספים