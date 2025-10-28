פיצוי פיתוח עסקי in Vietnam ב-AppLovin מגיע ל-₫2.51B ל-year עבור Senior Business Development Manager. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AppLovin. עדכון אחרון: 10/28/2025
השכר הכולל הממוצע
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
100%
שנה 1
בAppLovin, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:
100% בוקע ב 1st-שנה (25.00% רבעוני)