חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Applecart in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $180,505. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.