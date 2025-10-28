ספריית חברות
Apple
פיצוי מהנדס מכונות in United States ב-Apple נע בין $176K ל-year עבור ICT2 לבין $577K ל-year עבור ICT6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$216K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Apple. עדכון אחרון: 10/28/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
ICT2
Junior Mechanical Engineer
$176K
$138K
$27.6K
$10K
ICT3
Mechanical Engineer
$221K
$160K
$46.2K
$15.3K
ICT4
Senior Mechanical Engineer
$339K
$193K
$123K
$22.8K
ICT5
$446K
$233K
$178K
$36.1K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בApple, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (12.50% חצי שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בApple, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



כותרות כלולות

מהנדס איכות

מהנדס ייצור

מהנדס תרמי

מהנדס עיצוב

מהנדס בדיקות

מהנדס סי-איי-אי

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכונות ב-Apple in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $577,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Apple עבור תפקיד מהנדס מכונות in United States הוא $226,000.

משרות מובילות

