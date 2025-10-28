ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של בנקאי השקעות in India ב-Apple נע בין ₹2.48M לבין ₹3.39M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Apple. עדכון אחרון: 10/28/2025

השכר הכולל הממוצע

₹2.66M - ₹3.21M
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בApple, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (12.50% חצי שנתי)

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור בנקאי השקעות ב-Apple in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,388,536. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Apple עבור תפקיד בנקאי השקעות in India הוא ₹2,482,979.

