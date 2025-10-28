Apple בנקאי השקעות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של בנקאי השקעות in India ב-Apple נע בין ₹2.48M לבין ₹3.39M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Apple. עדכון אחרון: 10/28/2025

השכר הכולל הממוצע ₹2.66M - ₹3.21M India טווח שכיח טווח אפשרי ₹2.48M ₹2.66M ₹3.21M ₹3.39M טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי חלופי 1 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בApple, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 12.50 % חצי שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 12.50 % חצי שנתי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 12.50 % חצי שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Apple ?

