פיצוי מעצב תעשייתי in United States ב-Apple מגיע ל-$540K ל-year עבור ICT5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$493K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Apple. עדכון אחרון: 10/28/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT5
$540K
$263K
$240K
$37.5K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בApple, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (12.50% חצי שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% חצי שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (12.50% חצי שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (12.50% חצי שנתי)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
