פיצוי רואה חשבון in United States ב-Apple נע בין $127K ל-year עבור ICT3 לבין $139K ל-year עבור ICT4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$136K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Apple. עדכון אחרון: 10/28/2025

הגשות שכר אחרונות

חברה מיקום | תאריך שם הדרגה תג שנות ניסיון סה״כ / בחברה תגמול כולל ( USD ) בסיס | מניות (שנתי) | בונוס

לוח זמני הבשלה עיקרי חלופי 1 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בApple, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 12.50 % חצי שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 12.50 % חצי שנתי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 12.50 % חצי שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Apple ?

