עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  • שכר
  • אדריכל פתרונות

  • אדריכל ענן

Appian אדריכל ענן שכר

חבילת הפיצוי החציונית של אדריכל ענן in United States ב-Appian מגיעה ל-$185K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Appian. עדכון אחרון: 11/11/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Appian
Solution Architect
West McLean, VA
סה״כ לשנה
$185K
דרגה
Solution Architect 2
משכורת בסיס
$163K
Stock (/yr)
$12K
בונוס
$10K
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Appian?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

20%

שנה 1

20%

שנה 2

20%

שנה 3

20%

שנה 4

20%

שנה 5

סוג מניות
RSU

בAppian, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 4th-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 5th-שנה (20.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אדריכל ענן ב-Appian in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $242,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Appian עבור תפקיד אדריכל ענן in United States הוא $172,400.

