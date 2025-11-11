חבילת הפיצוי החציונית של אדריכל ענן in United States ב-Appian מגיעה ל-$185K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Appian. עדכון אחרון: 11/11/2025
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
20%
שנה 1
20%
שנה 2
20%
שנה 3
20%
שנה 4
20%
שנה 5
בAppian, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:
20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 2nd-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 4th-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 5th-שנה (20.00% שנתי)