פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in United States ב-Appian נע בין $121K ל-year עבור Software Engineer 1 לבין $182K ל-year עבור Senior Software Engineer 1. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$130K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Appian. עדכון אחרון: 11/11/2025

Don't get lowballed

לא נמצאו נתוני שכר

לוח זמני הבשלה עיקרי 20 % שנה 1 20 % שנה 2 20 % שנה 3 20 % שנה 4 20 % שנה 5 סוג מניות RSU בAppian, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים: 20 % בוקע ב 1st - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 2nd - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 3rd - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 4th - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 5th - שנה ( 20.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Appian ?

