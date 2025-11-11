ספריית חברות
Appian
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה פול-סטאק

  • Northern Virginia Washington DC

Appian מהנדס תוכנה פול-סטאק שכר בNorthern Virginia Washington DC

פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in Northern Virginia Washington DC ב-Appian נע בין $121K ל-year עבור Software Engineer 1 לבין $155K ל-year עבור Software Engineer 2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Northern Virginia Washington DC מגיעה ל-$130K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Appian. עדכון אחרון: 11/11/2025

ממוצע רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Software Engineer 1
(רמת כניסה)
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 3 רמות נוספות
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

20%

שנה 1

20%

שנה 2

20%

שנה 3

20%

שנה 4

20%

שנה 5

סוג מניות
RSU

בAppian, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 4th-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 5th-שנה (20.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פול-סטאק ב-Appian in Northern Virginia Washington DC עומדת על תגמול כולל שנתי של $204,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Appian עבור תפקיד מהנדס תוכנה פול-סטאק in Northern Virginia Washington DC הוא $142,400.

