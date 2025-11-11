ספריית חברות
Appian
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה פול-סטאק

  • India

Appian מהנדס תוכנה פול-סטאק שכר בIndia

פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in India ב-Appian מגיע ל-₹2.76M ל-year עבור Software Engineer 2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹2.76M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Appian. עדכון אחרון: 11/11/2025

ממוצע רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Software Engineer 1
(רמת כניסה)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
צפה 3 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

לוח זמני הבשלה

20%

שנה 1

20%

שנה 2

20%

שנה 3

20%

שנה 4

20%

שנה 5

סוג מניות
RSU

בAppian, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 4th-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 5th-שנה (20.00% שנתי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פול-סטאק ב-Appian in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹5,060,360. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Appian עבור תפקיד מהנדס תוכנה פול-סטאק in India הוא ₹2,827,564.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Appian

חברות קשורות

  • AppFolio
  • Roper Technologies
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים