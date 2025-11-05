AppDirect מהנדס תוכנה שכר בGreater Montreal

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Montreal ב-AppDirect נע בין CA$83K ל-year עבור P1 לבין CA$145K ל-year עבור P4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Montreal מגיעה ל-CA$110K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AppDirect. עדכון אחרון: 11/5/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס P1 Associate Software Engineer ( רמת כניסה ) CA$83K CA$79.3K CA$0 CA$3.7K P2 Software Engineer CA$120K CA$106K CA$2.7K CA$10.8K P3 Senior Software Engineer CA$124K CA$118K CA$2.4K CA$3.4K P4 Staff Software Engineer CA$145K CA$136K CA$465.5 CA$9.3K צפה 3 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות Options בAppDirect, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב AppDirect ?

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב AppDirect ?