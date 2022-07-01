ספריית חברות
Apollo.io
Apollo.io משכורות

המשכורת של Apollo.io נעה בין $59,069 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $306,460 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Apollo.io. עודכן לאחרונה: 11/14/2025

מהנדס תוכנה
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס תוכנה בק-אנד

מנהל מוצר
Median $280K
מנהל תפעול עסקי
$186K

אנליסט עסקי
$164K
מדען נתונים
$253K
מעצב גרפי
$212K
משאבי אנוש
$151K
שיווק
$114K
מעצב מוצר
$284K
מנהל עיצוב מוצר
$243K
מגייס
$219K
מנהל הנדסת תוכנה
$306K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בApollo.io, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Apollo.io הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $306,460. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Apollo.io הוא $199,020.

