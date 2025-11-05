ספריית חברות
Apollo Global Management
  • India

Apollo Global Management מהנדס תוכנה שכר בIndia

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in India ב-Apollo Global Management מגיעה ל-₹1.42M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Apollo Global Management. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Apollo Global Management
Systems Engineer
Noida, UP, India
סה״כ לשנה
₹1.16M
דרגה
L2
משכורת בסיס
₹1.1M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹57.8K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
8 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Apollo Global Management?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Apollo Global Management in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,211,630. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Apollo Global Management עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹1,288,950.

משרות מובילות

משאבים נוספים