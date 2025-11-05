ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in India ב-Apexon מגיעה ל-₹1.87M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Apexon. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Apexon
Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹1.87M
דרגה
Lead
משכורת בסיס
₹1.87M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
5 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Apexon in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹2,827,443. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Apexon עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹945,833.

