פיצוי מהנדס תוכנה בק-אנד in United States ב-Apex Fintech Solutions מגיע ל-$107K ל-year עבור Software Engineer I. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$132K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Apex Fintech Solutions. עדכון אחרון: 11/11/2025

ממוצע רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Software Engineer I
(רמת כניסה)
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 1 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
מה הן דרגות הקריירה ב Apex Fintech Solutions?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בק-אנד ב-Apex Fintech Solutions in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $143,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Apex Fintech Solutions עבור תפקיד מהנדס תוכנה בק-אנד in United States הוא $120,000.

