פיצוי מהנדס תוכנה בק-אנד in United States ב-Apex Fintech Solutions מגיע ל-$107K ל-year עבור Software Engineer I. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$132K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Apex Fintech Solutions. עדכון אחרון: 11/11/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Software Engineer I
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***