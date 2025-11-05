ספריית חברות
Apex Fintech Solutions מהנדס תוכנה שכר בGreater Dallas Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Dallas Area ב-Apex Fintech Solutions מגיעה ל-$143K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Apex Fintech Solutions. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Apex Fintech Solutions
Software Engineer
Austin, TX
סה״כ לשנה
$143K
דרגה
Senior Software Engineer
משכורת בסיס
$130K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$13K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Apex Fintech Solutions?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס אמינות אתר

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Apex Fintech Solutions in Greater Dallas Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $217,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Apex Fintech Solutions עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Dallas Area הוא $135,000.

