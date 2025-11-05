ספריית חברות
Aon
  • Singapore

Aon מהנדס תוכנה שכר בSingapore

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Singapore ב-Aon מגיעה ל-SGD 86.6K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Aon. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Aon
Associate Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
סה״כ לשנה
SGD 86.6K
דרגה
L8
משכורת בסיס
SGD 86.6K
Stock (/yr)
SGD 0
בונוס
SGD 0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
1 שנה
מה הן דרגות הקריירה ב Aon?
הגשות שכר אחרונות
חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Aon in Singapore עומדת על תגמול כולל שנתי של SGD 155,880. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Aon עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Singapore הוא SGD 86,624.

