חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Aon in Singapore עומדת על תגמול כולל שנתי של SGD 155,880. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.