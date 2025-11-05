ספריית חברות
Aon
Aon אקטואר שכר בGreater Chicago Area

חבילת הפיצוי החציונית של אקטואר in Greater Chicago Area ב-Aon מגיעה ל-$145K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Aon. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Aon
Actuary
Chicago, IL
סה״כ לשנה
$145K
דרגה
L3
משכורת בסיס
$130K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$15K
שנים בחברה
5 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Aon?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אקטואר ב-Aon in Greater Chicago Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $153,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Aon עבור תפקיד אקטואר in Greater Chicago Area הוא $145,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Aon

משאבים נוספים