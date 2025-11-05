ספריית חברות
Aon
  • Canada

Aon אקטואר שכר בCanada

חבילת הפיצוי החציונית של אקטואר in Canada ב-Aon מגיעה ל-CA$63.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Aon. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Aon
Benefits Analyst
Montreal, QC, Canada
סה״כ לשנה
CA$63.5K
דרגה
Analyst 1
משכורת בסיס
CA$60.5K
Stock (/yr)
CA$0
בונוס
CA$3K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
1 שנה
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אקטואר ב-Aon in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$76,260. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Aon עבור תפקיד אקטואר in Canada הוא CA$60,737.

