פיצוי מהנדס תוכנה בק-אנד in Greater Melbourne Area ב-ANZ נע בין A$109K ל-year עבור Junior Software Engineer לבין A$189K ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Melbourne Area מגיעה ל-A$144K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ANZ. עדכון אחרון: 11/11/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Junior Software Engineer
A$109K
A$109K
A$0
A$503.7
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$189K
A$184K
A$0
A$4.3K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
