פיצוי מהנדס תוכנה בק-אנד in Australia ב-ANZ נע בין A$109K ל-year עבור Junior Software Engineer לבין A$187K ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Australia מגיעה ל-A$135K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ANZ. עדכון אחרון: 11/11/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Junior Software Engineer
A$109K
A$108K
A$0
A$865.2
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$187K
A$182K
A$0
A$4.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
