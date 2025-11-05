ספריית חברות
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • United States

ANZ מהנדס תוכנה שכר בUnited States

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-ANZ מגיע ל-$100K ל-year עבור Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$100K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ANZ. עדכון אחרון: 11/5/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Junior Software Engineer
(רמת כניסה)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$100K
$100K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב ANZ?

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס נתונים

מהנדס דב-אופס

מהנדס אמינות אתר

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-ANZ in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $102,599. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ANZ עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $100,000.

