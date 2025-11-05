ספריית חברות
פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-ANZ נע בין ₹1.8M ל-year עבור Junior Software Engineer לבין ₹3.46M ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹1.79M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ANZ. עדכון אחרון: 11/5/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Junior Software Engineer
(רמת כניסה)
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב ANZ?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס נתונים

מהנדס דב-אופס

מהנדס אמינות אתר

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-ANZ in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,964,234. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ANZ עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹1,788,521.

