פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-ANZ נע בין ₹1.8M ל-year עבור Junior Software Engineer לבין ₹3.46M ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹1.79M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ANZ. עדכון אחרון: 11/5/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
