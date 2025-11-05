פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Melbourne Area ב-ANZ נע בין A$115K ל-year עבור Junior Software Engineer לבין A$216K ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Melbourne Area מגיעה ל-A$166K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ANZ. עדכון אחרון: 11/5/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Junior Software Engineer
A$115K
A$114K
A$0
A$978.3
Software Engineer
A$135K
A$132K
A$0
A$2.7K
Senior Software Engineer
A$182K
A$179K
A$0
A$2.9K
Lead Software Engineer
A$216K
A$207K
A$0
A$9.2K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
