  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

  • Greater Melbourne Area

ANZ מדען נתונים שכר בGreater Melbourne Area

פיצוי מדען נתונים in Greater Melbourne Area ב-ANZ נע בין A$126K ל-year עבור Data Scientist לבין A$171K ל-year עבור Senior Data Scientist. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Melbourne Area מגיעה ל-A$119K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ANZ. עדכון אחרון: 11/5/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
הגשות שכר אחרונות
מה הן דרגות הקריירה ב ANZ?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-ANZ in Greater Melbourne Area עומדת על תגמול כולל שנתי של A$177,901. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ANZ עבור תפקיד מדען נתונים in Greater Melbourne Area הוא A$142,866.

