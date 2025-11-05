פיצוי מדען נתונים in Greater Melbourne Area ב-ANZ נע בין A$126K ל-year עבור Data Scientist לבין A$171K ל-year עבור Senior Data Scientist. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Melbourne Area מגיעה ל-A$119K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ANZ. עדכון אחרון: 11/5/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
