חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Anyscale in San Francisco Bay Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $404,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.