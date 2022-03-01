מדריך חברות
Anyscale
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Anyscale משכורות

טווח המשכורת של Anyscale נע בין $144,275 בפיצוי כולל שנתי עבור מגייס בקצה התחתון ל-$317,500 עבור מהנדס תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Anyscale. עודכן לאחרונה: 8/11/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $318K
מנהל מוצר
$204K
מגייס
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
אדריכל פתרונות
$299K
מנהל תוכנית טכנית
$208K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

ב-Anyscale, מענקי מניות/הון כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי לתקשר עם עובדים מחברות שונות, לקבל ייעוץ קריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Anyscale הוא מהנדס תוכנה עם פיצוי כולל שנתי של $317,500. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Anyscale הוא $207,955.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Anyscale

חברות קשורות

  • Socure
  • Higher Logic
  • Womply
  • Sofar Ocean
  • Rubrik
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים