ספריית חברות
ANYbotics
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Zurich Area

ANYbotics מהנדס תוכנה שכר בGreater Zurich Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Zurich Area ב-ANYbotics מגיעה ל-CHF 87.4K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ANYbotics. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
סה״כ לשנה
CHF 87.4K
דרגה
L2
משכורת בסיס
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
בונוס
CHF 0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב ANYbotics?
Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.5K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.5K
Verily logo
+CHF 17.9K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-ANYbotics in Greater Zurich Area עומדת על תגמול כולל שנתי של CHF 95,058. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ANYbotics עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Zurich Area הוא CHF 87,351.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור ANYbotics

חברות קשורות

  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Snap
  • Intuit
  • Coinbase
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים