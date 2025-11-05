ספריית חברות
Ant Group
  • Singapore

Ant Group מהנדס תוכנה שכר בSingapore

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Singapore ב-Ant Group מגיעה ל-SGD 95.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ant Group. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Ant Group
Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
סה״כ לשנה
SGD 95.5K
דרגה
P5
משכורת בסיס
SGD 76K
Stock (/yr)
SGD 0
בונוס
SGD 19.5K
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
0 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Ant Group?
Block logo
+SGD 75.3K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Ant Group in Singapore עומדת על תגמול כולל שנתי של SGD 130,461. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ant Group עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Singapore הוא SGD 97,420.

משרות מובילות

משאבים נוספים