Ant Group
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Shanghai Area

Ant Group מהנדס תוכנה שכר בGreater Shanghai Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Shanghai Area ב-Ant Group מגיעה ל-CN¥557K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ant Group. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Ant Group
Software Engineer
Shanghai, SH, China
סה״כ לשנה
CN¥557K
דרגה
P6
משכורת בסיס
CN¥557K
Stock (/yr)
CN¥0
בונוס
CN¥0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
6 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Ant Group?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Ant Group in Greater Shanghai Area עומדת על תגמול כולל שנתי של CN¥992,625. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ant Group עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Shanghai Area הוא CN¥551,015.

משרות מובילות

משאבים נוספים